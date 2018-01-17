Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил и поддержал проект закона «О национальной безопасности Украины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

«Этот закон разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств-членов НАТО. После принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны», - отмечается в сообщении.

Кроме того, СНБО рассмотрел и утвердил «Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы».

Он базируется на финансовом ресурсе, определенном в госбюджете Украины на этот год, и показателях следующих двух лет, предусмотренных Основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы.

С 2017 года заработала трехлетняя система Государственного оборонного заказа, что позволило государственным заказчикам и исполнителям ГОЗ более четко планировать свою работу и ресурсы.

По результатам выполнения оборонного заказа в 2017 году в Вооруженные силы Украины поставлено почти 2,5 тысячи образцов вооружения, военной техники и специальных изделий и более 27 тысяч ракет и боеприпасов.

Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами и т.п.

Напомним, финансирование государственного оборонного заказа в 2018 году увеличено на 37% по сравнению с прошлым годом и превысило 21 млрд грн.