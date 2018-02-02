также в разделеОбщество
СБУ: Член сборной РФ по стрельбе воевал на Донбассе в рядах ЧВК «Вагнера» 8
Медведчук: Лечить дифтерию в Украине нечем 8
Волонтер: ВСУ взяли под контроль поселок Катериновка на Луганщине 17
Жебривский: Информация о переносе КПВВ из Майорска – фейк 23
Из ливийского плена освобождены 4 украинцев 15
В 2017 году Минобороны наградило огнестрельным оружием 210 человек 34
Боевики заблокировали восстановление связи Vodafone 1205
В УПЦ увидели, что депутат Луценко с помощью ВР пытается оправдать действия поджигателей Десятинного монастыря 53
Дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского закрыла САП 34
ГПУ будет просить для Гужвы более строгую меру пресечения 22
1 февраля. Картина дня 45
Минобразования опровергает отмену родительских комитетов в школах 211
Синоптики спрогнозировали погоду на февраль 111
В украинских школах запретили родительские комитеты 151
Общественным объединениям пригрозили ответственностью за милитаризацию 39
Российский суд отказался выпустить Гриба из СИЗО 26
ВСП вступился за судью Гольник в споре о несовместимости 43
Разведка: «Гумконвой» РФ привез на Донбасс военное оборудование 213

На протяжении прошедших суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны агрессора, в результате которых никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск. В частности оккупанты продолжали применять по позициям защитников Украины тяжелые минометы, нагло нарушая Минские договоренности», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги. В вечернее время противник более 2 часов вел огонь по позициям наших защитников вблизи Луганского из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Из таких же видов вооружения днем ​​и вечером боевики обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Троицкого.

В общем по нашим оборонным укреплениям незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги