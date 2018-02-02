На протяжении прошедших суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны агрессора, в результате которых никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск. В частности оккупанты продолжали применять по позициям защитников Украины тяжелые минометы, нагло нарушая Минские договоренности», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги. В вечернее время противник более 2 часов вел огонь по позициям наших защитников вблизи Луганского из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Из таких же видов вооружения днем ​​и вечером боевики обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Троицкого.

В общем по нашим оборонным укреплениям незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров.