Старший сын Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой на Кубе, сообщают кубинские государственные СМИ.

По их данным, последние месяцы медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией.

Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторное лечение.

Кастро Диас-Баларт, которого на Кубе называли Фиделито из-за сходства с отцом, родился в 1949 году в Гаване.

В 1968 году он поступил в Воронежский государственный университет, после двух лет обучения перевелся в МГУ.

Он окончил университет по специальности «ядерная физика», после чего обучался в аспирантуре Института атомной энергии в подмосковной Дубне.

В СССР Фиделито жил под вымышленным именем - Хосе Рауль, которым подписаны многие его научные работы, написанные в советский период.

В последнее время Фидель занимал посты советника по науке Госсовета Кубы, а также был заместителем президента Кубинской академии наук.

Отец Кастро Диас-Баларт, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

За 10 лет до этого он передал свои полномочия главы государства младшему брату Раулю.

Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт никогда не был крупной политической фигурой и не претендовал на роль преемника Рауля Кастро.