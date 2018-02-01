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Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.

«Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда», - сказал он, сообщает УНИАН.

Люнгман заявил, что власти должна держать под контролем увеличение зарплат. «Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики», - сказал он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год. 

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличена на 523 гривни – до 3723 гривен. 
ForUm

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