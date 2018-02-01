В Киеве задержали лиц, подозреваемых в вооруженном сопротивления полицейским в Днипре, во время которого пятеро правоохранителей получили ранения в результате взрыва гранаты. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

«Только что в Киеве при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц, которых обоснованно подозревают в совершении вооруженного сопротивления полицейским при задержании в Днипре. Тогда пятеро сотрудников полиции получили ранения», - написал он в Facebook.

«Сегодняшнее задержание в Киеве прошло молниеносно. Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских лиц не пострадал», - подчеркнул Князев.

Глава Нацполиции поблагодарил оперативников за службу.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября 2017 в Самарском районе Днипра во время выезда на вызов «квартирная кража» подозреваемые начали сопротивляться. Они применили 2 гранаты, предварительно Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие. В результате взрыва гранаты 4 полицейских получили травмы различной степени тяжести, еще один полицейский получил касательное ранение руки.