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Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 31 января составляет 28,00 гривни, евро - 34,60 гривни.

Продать доллары в обменниках можно за 27,50 гривни/доллар, евро - за 34,40 гривни/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах во вторник, 30 января, составляла 28,05 гривни, евро - 35,00 гривни, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 10:30 установился на уровне 27,8517 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 14 сделок на сумму 7,70 миллиона долларов.

Напомним, 30 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,96/27,99 грн/долл.
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