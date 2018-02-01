Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности внесло российского поэта-песенника Илью Резника и актера Владимира Меньшова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в приказе ведомства №86 от 30 января.

«Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиелевич, Меньшов Владимир Валентинович», – говорится в документе.

По состоянию на 1 февраля в черном списке Минкульта значатся 120 человек.

В январе Министерство культуры внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего.