В Никопольском горрайонном суде Днепропетровской области подтвердили информацию о том, что в результате взрыва пострадал депутат горсовета Александр Рыбаков. Об этом сообщается на сайте суда, в котором работает жена пострадавшего.
«31 января примерно в 18:30 в гараже, принадлежащем семье судьи Валерии Рыбаковой, возле дома по адресу: улица Трубченко, 6, в г. Никополе произошел взрыв. В результате взрыва муж судьи – Александр Рыбаков, который является депутатом городского совета и предпринимателем, получил осколочные ранения», - сообщили в суде.
Поврежден автомобиль Toyota Camry, который принадлежит судье Рыбаковой.
По данным полиции, злоумышленник бросил внутрь гаража две гранаты – предварительно Ф-1 и РГД-5. После нападения он скрылся, а мужчину с множественными осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.
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