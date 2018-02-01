В Никопольском горрайонном суде Днепропетровской области подтвердили информацию о том, что в результате взрыва пострадал депутат горсовета Александр Рыбаков. Об этом сообщается на сайте суда, в котором работает жена пострадавшего.

«31 января примерно в 18:30 в гараже, принадлежащем семье судьи Валерии Рыбаковой, возле дома по адресу: улица Трубченко, 6, в г. Никополе произошел взрыв. В результате взрыва муж судьи – Александр Рыбаков, который является депутатом городского совета и предпринимателем, получил осколочные ранения», - сообщили в суде.

Поврежден автомобиль Toyota Camry, который принадлежит судье Рыбаковой.

По данным полиции, злоумышленник бросил внутрь гаража две гранаты – предварительно Ф-1 и РГД-5. После нападения он скрылся, а мужчину с множественными осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.