В Никополе вечером 31 января прогремел взрыв, в результате которого один человек получил осколочное ранение.
Как сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, ЧП произошло у гаражей на улице Трубченко ориентировочно в 18:30.
«Вследствие взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован. Сейчас на месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.
По данным Информатор Никополь, пострадавший – депутат горсовета Александр Рыбаков.
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