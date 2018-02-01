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В Никополе вечером 31 января прогремел взрыв, в результате которого один человек получил осколочное ранение.

Как сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, ЧП произошло у гаражей на улице Трубченко ориентировочно в 18:30.

«Вследствие взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован. Сейчас на месте работают  взрывотехники и следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.

По данным Информатор Никополь, пострадавший – депутат горсовета Александр Рыбаков.
 
ForUm

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