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Правительство Чехии 8 февраля приняло решение о двукратном увеличении количества работников из Украины.

По словам главы чешского МИД Любомира Заоралека, квота возрастет с нынешних 3 тысяч 800 на приблизительно такое же количество. Будет увеличена и численность работников в генеральном консульстве Чехии во Львове и в Министерстве внутренних дел, которые занимаются оформлением трудоустройства украинцев, сообщил Заоралек.

По информации Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей Чехии, на чешском рынке труда ощущается острая нехватка рабочей силы. Чехии прежде всего нужны работники средней и низкой квалификации, сообщает Радио Свобода.

Напомним, ранее на этой неделе Конфедерация союзов работодателей и предпринимателей Чехии обратилась с письмом к правительству, чтобы оно помогло с рабочей силой из Украины. 
ForUm

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