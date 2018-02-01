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Директора трех главных разведывательных служб России недавно ездили в столицу США на фоне обострения напряженности в российско-американских отношениях. Об этом свидетельствуют сообщения средств информации и заявления чиновников в последние дни, пишет Радио Свобода.

Так 30 января посол России в США подтвердил, что на консультации по проблеме терроризма и других вопросов в Соединенные Штаты ездил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который находится под санкциями США.

В то же время о поездках еще двух российских чиновников – директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова и руководителя Главного управления разведки генштаба вооруженных сил России Игоря Коробова – до сих пор не было известно.

31 января издание The Washington Post сообщило, что Бортников и Коробов приезжали в США на прошлой неделе и руководитель ФСБ встретился с директором ЦРУ Майком Помпео, как и Нарышкин.

О встрече Коробова пока подробности не известны.

В интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» 30 января американский посол в США Джон Гантсман сообщил, что Помпео действительно встречался с руководителями российских разведслужб, но он не уточнил, где происходила эта встреча или кто принимал в ней участие.

Представитель российского посольства в Вашингтоне пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию. В ЦРУ отказались предоставить детали о встрече своего руководителя.

«Хотя мы не обсуждаем графики американских руководителей разведки, хотим заверить, что любое взаимодействие с иностранными спецслужбами было бы проведено в соответствии с законодательством США и в консультации с соответствующими департаментами и ведомствами», - заявил представитель ЦРУ в ответ на электронное письмо издания. Он пожелал остаться анонимным.

Помпео 29 января в интервью британской медиакомпании ВВС заявил, что американские и российские разведывательные учреждения сотрудничали, но добавил, что Россия дальше считается противником.

Директора ЦРУ регулярно встречаются и ведут переговоры с российскими коллегами по различным вопросам. Но бывшие работники спецслужбы США заявили, что присутствие всех трех российских чиновников в Вашингтоне одновременно и при этом при расследовании возможного вмешательства России в президентскую кампанию США 2016 «очень необычно».

«Я не могу вспомнить такого за последние 15 лет», - заявил бывший глава миссии ЦРУ в Москве Стивен Холл.

Эти визиты состоялись за несколько дней до того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила новые действия против России, согласно закону, принятому в Конгрессе единогласно прошлым летом. 30 января Министерство финансов США опубликовало список из 210 чиновников и миллиардеров из властной элиты России, которые могут попасть под ограничения. В то же время американские сенаторы раскритиковали президента Дональда Трампа за того, что он не ввел новые санкции против России.

Службы разведки США обвиняют российские разведывательные службы в том, что они стоят за кибератаками на политические партии и активистов США.

В частности, в официальном отчете американской разведки, опубликованном в январе 2017 года, сказано, что российские ФСБ и ГРУ контролировали хакерскую и пропагандистскую кампанию, направленную на выборы в США в 2016 году.
ForUm

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