Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят серию обысков на территории Киева и нескольких областей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию НАБУ.

«Следственные действия, обыски, происходящие на территории Одесской и Николаевской областей, а также в городе Киеве. Эти действия проходят в рамках расследования, связанного с вероятными фактами злоупотреблений по закупке услуг дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах», - сообщили в ведомстве.

В Бюро отметили, что обыски связаны со следственными действиями в Одессе, о которых ранее сообщал директор НАБУ Артем Сытник. Он сообщал, что обыски проходят по делу в отношении одного из государственных предприятий, убытки на котором достигают нескольких сотен миллионов гривен. Директор НАБУ отказался уточнять детали операции на данном этапе.

Как сообщает «Думская», обыски проводятся в Администрации морских портов Украины и ее филиалах. Речь идет о злоупотреблениях, допущенных при закупке услуг на дноуглубление морпортов в 2015-2016 годах.

Как сообщил глава НАБУ, группа сотрудников НАБУ работает сейчас в Одессе.

«Сейчас выехала группа в Одессу, 70 сотрудников, проводится большое количество обысков, 10 человек задержаны. Это по одному из государственных предприятий — там убытки на сотни миллионов», — сказал он.