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С 29 по 30 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 0,05-1 грн/л. Об этом сообщает enkorr  со ссылкой на информацию «Консалтинговой группы А-95», проводившую собственный ценовой мониторинг рынка.

Во вторник цены на все виды топлива в сети «Олас» подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 – до 30,20 грн/л, А-95+ – до 31,20 грн/л, дизельное топливо – до 27,50 грн/л.

На заправках сети «Азовнефтепродукт» бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л: А-92 вырос до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л, А-95+ – до 32,00 грн/т, ДТ – до 29,50 грн/л.

В сети UPG бензины подорожали на 20 коп./л: А-92 – до 29,00 грн/л, А-95 – до 30,00 грн/л, А-95+ – до 32,80 грн/л. Дизтопливо подорожало до 27,30 грн/л (+10 коп./л).

Сети AMIC, SOCAR, «Автотранс», KLO, ZOG и «Укргаздобыча» повысили цены на разные виды топлива на 5-70 коп./л.

30 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 3 коп./л – до 29,62 грн/л и 30,37 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 5 коп./л – до 31,52 грн/л. А ДТ прибавило 3 коп./л и стало стоить 28,19 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 30 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,79 грн/л, А-95 – на 5,79 грн/л, А95+ – на 5,85 грн/л, а ДТ прибавило 6,30 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5,5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте – на 4-5 грн/л.

29 января цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций превысила отметку 30 грн/л. Цены на все виды топлива подняли на 50 коп./л WOG и ОККО. В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,95 грн/л, А-95 – до 32,95 грн/л, А-95+ – до 33,95 грн/л, дизельное топливо – до 30,45 грн/л.
ForUm

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