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Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в соучастии в незаконном завладении сжиженным газом бывшему премьер-министру Николаю Азарову  и объявила его в розыск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В ходе расследования уголовного производства в отношении преступной организации Януковича В.Ф. объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Азарову Н.Я. по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» сжиженным газом в особо крупных размерах», – отметил он.

По словам генпрокурора, в результате этого государству был нанесен ущерб в размере 2,2 млрд грн.

Луценко также сообщил, что были задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролова, подозреваемые в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. «Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн», – отметил он.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский райсуд Киева с просьбой разрешить заочное осуждение Николая Азарова.

В июле 2017 года суд Киева разрешил ГПУ начать специальное расследование в отношении бывшего премьер-министра.

Азаров подозревается по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
ForUm

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