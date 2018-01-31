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Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из перечня рисковых стран по трансфертному ценообразованию. Такое решение принято на заседании Кабинета Министров Украины, передает 112 Украина.

«Мы постоянно мониторим налоговые системы разных стран и формируем списки требований к украинским компаниям, которые работают с этим странами, чтобы они отчитывались о своей прибыли и т.д. Недавно было принято решение правительством, внесенное Минфином, о расширении этого списка. Туда вошли Эстония, Латвия, Грузия, и наши партнеры были обеспокоены этим вопросом… Поскольку этот вопрос очень чувствителен для наших партнеров, мы сегодня примем решение, чтобы отменить эти требования к Эстонии, Латвии, Грузии, и я бы включил сюда Венгрию», - сказал Гройсман.

Такое решение правительство поддержало.

Напомним, 27 декабря 2017 года правительство Украины приняло решение о включении в украинский список офшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии.

Позже Эстония призвала Украину удалить ее из списка офшорных зон, а Латвия вручила ноту Украине.

Глава Минфина Александр Данилюк на встрече с эстонским премьером отметил, что Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в Украине, или где введен налог на выведенный капитал, а о списке офшоров речь не идет.
ForUm

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