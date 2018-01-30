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Эстония призвала Украину удалить ее из списка офшоров 73

Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту из-за внесения страны в список офшорных зон.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгара Рынкевича.

Латвия призывает исключить ее из перечня стран-офшоров. По словам Рынкевича, работа в этом направлении уже ведется, передает Европейская правда.

Как пояснил глава латвийского МИД, эта ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации Украиной нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль.

«Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, поскольку в Латвии за дивиденды взимаются налоги», - отмечает агентство.

27 декабря 2017 года украинское правительство одобрило решение о включении в список оффшорных зон 22 новых страны, среди которых были Эстония и Латвия.

Эстония потребовала от Украины немедленно исключить ее из списка оффшоров.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров Украины не вносил Эстонию в перечень офшорных стран. 

В Министерстве финансов Латвии считают, что Украина безосновательно включила их страну в список оффшорных юрисдикций.

 
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