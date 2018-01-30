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Во вторник, 30 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,96/27,99 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, с открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 23 копейки.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,79/34,82 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4967/0,4975 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,0088 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 666 сделок на сумму 462,62 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2800.8791 (30 января – 2824.6515);

100 EUR – 3478.9719 (30 января – 3496.6361);

10 RUR – 4.9757 (30 января – 5.0180).

Напомним, 29 резко выросла в цене на межбанке.
ForUm

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