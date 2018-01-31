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В 2018 году в столице зафиксировали первый случай заболевания столбняком. Об этом 44.ua сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

«В прошлом году и в январе 2018 года зарегистрировано по 1 случаю заболевания столбняком у взрослых», - сказал Чумак.

О больном столбняком стало известно в пятницу. Сейчас мужчина находится в больнице под присмотром врачей. 

Он также добавил, что в столице существует угроза появления и распространения дифтерии. 

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине возможно появление вспышки дифтерии и столбняка. 
ForUm

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