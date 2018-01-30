Сегодня, 30 января, в 11:08 ООО «Луганское энергетическое объединение» обесточило Петровскую насосную станцию (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в том числе часть полумиллионного Луганска и некоторые окружающие его населенные пункты, сообщает пресс-служба ЛЭО.

В компании подчеркнули, что причиной обесточивания является долг водоканала, что по состоянию на 30 января составляет около 173 млн грн. При этом долг сформировался как раз за счет долгов «ЛНР», так 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

«Следует отметить, что долги Попаснянского водоканала постоянно растут. Так, в декабре 2017 года водоканал употребил электроэнергии на 8 млн 810 тыс. грн, а оплатил - только 4 млн грн. Всего в 2017 году оплата водоканалом электроэнергии составила 52,5 млн грн, а начислено было больше 95 млн грн, то есть оплата составила всего чуть больше 50% от начисления. Не лучше и в этом году - при потреблении электроэнергии в январе примерно на 9 млн грн, водоканал заплатил лишь около 4 млн грн», – подчеркнули в ЛЭО.

В компании подчеркнули, что долг Попаснянского водоканала накопился с момента создания этого предприятия - с июля 2015 и уменьшить задолженность водникам не помогают ни наличность от террористов, ни помощь от Луганской облгосадминистрации в размере около 100 млн грн, ни помощь от Международного комитета Красного креста, который в прошлом году оплатил потребление водоканалом электроэнергии в октябре-ноябре - около 16 млн грн.

В ЛЭО отметили, что многократно обращалось к Попаснянскому водоканалу с требованием оплатить поставки, потому что не компания может спонсировать это предприятие и его поставки воды в «ЛНР». «Но текущее потребление как не оплачивалось, так и не уплачивается - при этом и власть, и руководство водоканала объясняют долги отсутствием расчетов с НКТ. При этом хорошо известно, что в «ЛНР» деньги за водоснабжение собираются», – сказано в сообщении.

Напомним, 6 ноября «Луганское энергетическое объединение» уже обесточивало Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала.