В Харькове суд присудил антимайдановцу Игнату Кромскому, известному под кличкой «Топаз», 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 30 января, вынес Киевский райсуд Харькова.

Прокуратура требовала Кромскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда г. Харькова ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил.

25 апреля 2014 года «беглеца» задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.