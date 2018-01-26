Кабинет Министров Украины не вносил Эстонию в перечень офшорных стран. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе телефонного разговора с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Обсуждая вопрос финансовой дисциплины и совершенствование существующего порядка финансово-экономических расчетов между субъектами хозяйствования двух стран, премьер-министр Украины проинформировал о содержании принятого Кабинетом Министров в конце декабря 2017 года постановления №1045, которым утвержден перечень государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

Глава правительства подчеркнул, что целью данного документа является предотвращение размывания налоговой базы, так и выведения прибыли из-под налогообложения, в частности так, как это предусмотрено такими профильными международными организациями как ОЭСР.

Премьер-министр отметил, что действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, а ГФС в соответствии с поданными отчетами будет определять рискованные операции, подлежащие дополнительному контролю, по системе выявления рисков, как это действует во всем мире.

Указанный перечень не является перечнем офшорных зон.

Эстония была включена в перечень, как страна, в которой ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине.

Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список офшорных территорий. Во избежание возможного недоразумения в проведении расчетов хозяйствующих субъектов, 24 января 2018 года НБУ направил в украинские банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.

По итогам беседы премьер-министры договорились поручить министерствам финансов совместно с налоговыми органами двух стран наладить взаимодействие и провести, в случае необходимости, необходимые консультации, в ходе которых урегулировать возможные недоразумения.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас требует от Украины удалить страну из списка офшоров.