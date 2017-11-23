В Днипре полиция повторно объявила в розыск женщину, которая напала с молотком на бойца АТО в театре. Об этом Радио Свобода сообщили 23 ноября в областном управлении Национальной полиции.

По информации полиции, Марина Меньшикова, которой ранее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, не является к следователю, ее местонахождение неизвестно. Поэтому, по решению следователя, женщину объявили в розыск.

Как уточнили в полиции, это уже второе объявление в розыск этой подозреваемой. Впервые ее задержали в июне 2017 года, но затем отпустили, вручив уведомление о подозрении. Позже она исчезла и была объявлена ​​в розыск.

В октябре 2017 стало известно, что в Днипре вдруг задержали подозреваемого в нападении с молотком на бойца АТО во время представления в Оперном театре. По предварительным данным, до этого она находилась на территории аннексированного Крыма.

По информации сайта Ленинского районного суда Крыма, 25 сентября этот суд признал Марину Меншикову виновной в нарушении миграционного законодательства России, приговорил к штрафу и выдворению в течение пяти дней «за пределы территории Российской Федерации».

В октябре 2016 полиция Днепра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе в театре оперы и балета. По данным полиции, инцидент произошел в антракте спектакля: на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц представления, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина «выкрикивала что-то о «русском мире» и нецензурно обругала бойца и его жену». Орудие преступления – молоток – у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил ранение в голову, его госпитализировали.