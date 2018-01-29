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«Одесский припортовый завод» приступил к возобновлению производства, заявил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков.

«Сегодня начали запуск ОПЗ.  ТОВ «Всеукраинская Энерго Компания» выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке», - написал он в Facebook.

Щуриков напомнил, что планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида.

«Основные обязательства давальца – единоразово обеспечить до 3 млн куб.м. газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн.куб.м газа как давальческого сырья», - отметил он.

Напомним, Одесский припортовый завод по причине выхода из строя одного из агрегатов был вынуждено остановлен с 1 ноября 2017. 
ForUm

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