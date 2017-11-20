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Одесский припортовый завод по причине выхода из строя одного из агрегатов был вынуждено остановлен с 1 ноября, сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

«За этот короткий период мы три раза пытались запустить завод, и каждый раз возникала проблема в работе агрегата, которую устраняли наши специалисты. Устранена ли проблема полностью или вскроется еще что-нибудь, будет понятно только при запуске завода и выходе его агрегатов на полную мощность», - написал он в Facebook.

Щуриков отметил, что с учетом падения мировых цен на продукцию завода перспектива запуска пока непонятна. «Завод может работать только по давальческому договору и такой договор на сегодняшний день подписан с компанией ЭРУ», - напомнил он.

«К сожалению, сегодняшняя работа завода зависит от коммерческих способностей давальца (ЭРУ) - находить покупателей на ассортимент продукции ОПЗ. Кроме этого ситуация с внеплановыми остановками завода повлияла на срыв контрактов ЭРУ с покупателями», - отметил чиновник.

Напомним, в конце октября Одесский припортовый завод после длительного простоя  начал производство карбамида и запустил терминал по перевалке аммиака. 

 
ForUm

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