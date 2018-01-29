В Броварах 20-летний парень похитил автомобиль медицинской помощи, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Задержанный молодой человек вел себя неадекватно. На вопрос полицейских, зачем ему нужен автомобиль скорой медицинской помощи, предоставить исчерпывающий ответ он не смог», - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель ненадолго оставил машину скорой медицинской помощи, чем и воспользовался злоумышленник.

Водитель вызвал полицию и самостоятельно пытался догнать похищенное служебное авто. Экипаж группы реагирования патрульной полиции прибыл на место преступления, и совместными усилиями задержали похитителя. Далеко убежать ему не удалось – автомобиль застрял в сугробе.

Злоумышленником оказался 20-летний житель села Большая Дымерка.

Сейчас назначены соответствующие экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови угонщика авто.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.