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Курсант третьего курса Харьковского университета Воздушных сил Дмитрий Зобнин не мог покончить жизнь самоубийством. В этом уверены родственники погибшего.

По словам его дяди, у парня были планы на жизнь, он занимал проукраинскую позицию и не собирался сводить счеты с жизнью, сообщает KHARKIV Today.

«Он очень любил жизнь. Я предполагаю, что мог что-то увидеть, что не нужно было видеть, и за это его убили. Ну, не может человек выстрелить себе в лицо из автомата, не может», - сообщил  Андрей Зобнин.

Парень осознанно пошел в военный вуз, учился на инженера-механика, до этого закончил профильный колледж. Дмитрий родился в Мартовой (Печенежский район), летом ему должно было исполниться 20 лет. Он жил в Харькове, где родные купили ему квартиру, накануне гибели общался с родными.

28 января парень заступил на службу во внутренний караул, но в 19.20 его начали искать, и только к 23.00 его тело нашли, хотя он лежал недалеко от места, где должен был находиться в карауле.

Сегодня утром отец курсанта пошел в СБУ, чтобы написать заявление о том, что его сын не мог покончить жизнь самоубийством. По словам родных, документ отказались принимать.

Напомним, 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант.

Полиция расследует смерть курсанта по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».
ForUm

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