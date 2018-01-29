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Представители «Динамо» пытаются затянуть процесс рассмотрения «мариупольского дела» в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне, настаивая на изменении процедуры рассмотрения, заявляет Федерация футбола Украины.

«ФФУ, как, уверены, и болельщики, игроки и тренеры команды «Динамо» и других клубов, заинтересована в скорейшем рассмотрении дела. Поэтому именно ФФУ способствовала тому, чтобы заседания КАС было назначено на 12 февраля. К тому же представители федерации предложили провести заседание в формате письменного рассмотрения документов, которые уже представлены в суд. В этом случае с большой вероятностью можно говорить, что решение будет принято в день заседания. Но именно представители «Динамо» пытаются затянуть этот процесс, настаивая на том, чтобы изменить процедуру рассмотрения. И в таком случае мы можем не получить решение КАС до 3 марта, когда планируется последний тур первого этапа УПЛ», - подчеркнули в ФФУ.

В Федерации считают, что иск киевского «Динамо» в суд в Лозанне ставит под сомнение не только безопасность в Украине, но и территориальную целостность страны. Учитывая, что дело рассматривается за несколько месяцев до финалов Лиги чемпионов, которые должны состояться в столице в мае, возникают риски крупных имиджевых потерь не только для украинского футбола, но и для всей Украины. Ведь впервые за 90-летнюю историю легендарного клуба менеджмент «Динамо», исправляя свои ошибки, решился на иск к национальной ассоциации в международных инстанциях.

Федерация футбола Украины потребовала от представителей менеджмента «Динамо», журналистов и других лиц не распространять недостоверную информацию и не использовать искаженные факты и формулировки.  

Напомним, ФК «Динамо» (Киев) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне на решение Контрольно-дисциплинарного комитета и Апелляционного комитета ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ, а также матчи команд U-21 и U-19.
 
ForUm

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