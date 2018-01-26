Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 26 января составляет 28,50 грн, евро - 35,50 грн.
Продать доллары в обменниках можно за 28,30 грн/долл., евро – за 35,20 грн/евро.
Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 25 января составляла 28,75 грн, евро - 35,40 грн.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 28,5642 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 416 сделок на сумму 239,92 млн долл.
Напомним, глава правления Совета НБУ Национального банка Украины Богдан Данилишин прогнозирует стабилизацию курса гривни с марта-апреля 2018 года.
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