На выборах Президента Чехии победил действующий лидер страны Милош Земан.
Об этом свидетельствуют данные после обработки 100% бюллетеней, сообщается на сайте Центризбиркома Чехии.
Земан набрал более 51,36% голосов. Его соперник проевропейский Иржи Драгош набрал 48,63% голосов избирателей, сообщает 112 Украина.
После победы Земан в эфире республиканского телевидения напомнил, что пять лет назад за него проголосовало меньшее число избирателей. «Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской Республики», – сказал он.
Милош Земан поддерживает Россию и Китай, он занял жесткую позицию касательно иммиграции.
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