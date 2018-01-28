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Вчера, 27 января, возле Верхнеторецкого Донецкой области вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. До этого времени силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации относительно украинских воинов огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении с временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил несовместимое с жизнью ранение военнослужащий сил АТО.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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