Министерство иностранных дел РФ заявляет, что США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний «под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Продолжая попытки оказать давление на нашу страну, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису. В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов», – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с РФ, «это их право, как мы оставляем за собой право на ответ».

«Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность. И, конечно, не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны в Украине», – заявили в МИД РФ.

Напомним, 26 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда российских энергетических компаний и физлиц из-за агрессии РФ против Украины.

Санкции введены против заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, директора департамента Минэнергетики Евгения Грабчака, главы инжиниринговой компании «Технопромэкспорт» и многих дочерних компаний нефтяной и газодобывающей компании «Сургутнефтегаз».

Всего в санкционный список были включены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.