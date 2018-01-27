Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что впервые за последние годы в Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%, или около 80 тыс. в абсолютном выражении. Число наших граждан, пострадавших от преступных деяний, уменьшилось на 16%. Показательным является сокращение почти на 17% противоправных посягательств на жизнь и здоровье людей, в частности умышленных убийств, тяжких телесных повреждений, в том числе, повлекших смерть потерпевшего», - сказал Аваков.

Министр также отметил, что в прошлом году удалось сократить количество разбойных нападений на четверть, грабежей - на 35%.

«Удалось кардинально изменить динамику краж, которые на протяжении последних лет неуклонно росли. По сравнению с 2016 годом их массив впервые уменьшился на 17%», - отметил глава министерства.

Аваков напомнил положительную статистику последнего года, согласно которой количество уголовных преступлений, по которым лицам сообщено о подозрении в их совершении, увеличилось почти на треть. Число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений возросло также на треть.

Напомним, в обнародованном в прошлом году Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) рейтинге Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности, в том числе и по влиянию его на бизнес.

Согласно рейтингу, Украина занимает 113-е место в перечне из 137 стран с оценкой 3,9. В группе стран с самым высоким уровнем организованной преступности Украина оказалась рядом с государствами Южной, Латинской Америки и Африки. Рейтинг возглавили Сальвадор, Гондурас и Венесуэла.