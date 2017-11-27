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Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного специалистами Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает 112 Украина.

Согласно рейтингу, Украина занимает 113-е место в перечне из 137 стран с оценкой 3,9. В группе стран с самым высоким уровнем организованной преступности Украина оказалась рядом с государствами Южной, Латинской Америки и Африки. Рейтинг возглавили Сальвадор, Гондурас и Венесуэла.

В ВЭФ посчитали, что наименьшее влияние организованная преступность имеет в Финляндии, Норвегии и Омане.

Отмечается, что специалисты составляли рейтинг на основе данных за 2015-2016 гг. Странам выставлялись оценки от 1 до 7, где 1 – значительное влияние организованной преступности на бизнес, 7 – отсутствие влияния.
ForUm

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