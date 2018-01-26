На Прикарпатье на службу заступила отдельная горно-патрульная рота Национальной гвардии Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Организация работы роты базируется на опыте румынских коллег.

«Обслуживание горной территории сложное и специфическое, а поток туристов с каждым годом растет. Поэтому, чтобы предотвратить и помочь людям в чрезвычайных ситуациях, которые могут случиться с ними в горных районах области, независимо от времени года, несет службу именно это подразделение», - отмечается в сообщении.

Отдельная горно-патрульная рота Нацгвардии сформирована в августе 2016 года. За год своего существования личный состав уже работал в Киеве, Ивано-Франковске, Тисменице и других городах. Основное место их дислокации находится в населенном пункте Старый Лисец Тисменицкого района.

Начальник Долинского отделения полиции, полковник полиции Василий Хомин отметил, что их район имеет большую протяженность и 92 тыс. населения, а обслуживают его только 67 сотрудников полиции. Поэтому помощь от Нацгвардии была просто необходима. К патрулированию ежесуточно привлекаются 22 военнослужащих, которые несут службу на четырех транспортных средствах.

Только их присутствие на маршрутах – это уже профилактика правонарушений», - заявили в полиции.

По его Хомина, ярким примером результативности их работы является недавнее задержание группы браконьеров в гослесхозе. Также нацгвардейцы помогали в поисковых мероприятиях без вести пропавших жителей и охране правопорядка во время новогодних праздников.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в горных районах для быстрого реагирования нацгвардейцы используют снегоход, квадроцикл и горно-лыжное снаряжение, которыми снабжена рота. Правда, за последний год не приходилось работать со спецснаряжением, поэтому пока его используют в учебных целях.