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Киевский апелляционный административный суд признал законным засекречивание электронных деклараций руководства Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила в Twitter организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), которая выступила истцом в этом процессе.

 


 

 

«Суд отказал нам в удовлетворении жалобы и оставил декларации сбушников засекреченными. В принципе, ожидаемое решение», - отмечается в сообщении.

В ЦПК намерены обжаловать это решение в Верховном суде.

Как сообщал ForUm, в марте 2017 Центр противодействия коррупции подал иск в суд в связи с засекречиванием Службой безопасности Украины деклараций о доходах своих должностных лиц. 

24 октября 2017 года Окружной админсуд Киева после 5 месяцев вынес решение по иску и полностью отклонил все требования общественной организации.
ForUm

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