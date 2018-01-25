Киевский апелляционный административный суд признал законным засекречивание электронных деклараций руководства Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила в Twitter организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), которая выступила истцом в этом процессе.

Суд відмовив нам у задоволенні скарги і залишив декларації сбушників засекреченими. В принципі, очікуване рішення. Просто так це свавілля не залишимо. Будемо йти до Верховного суду. pic.twitter.com/8LjQltzG4Z — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 25 января 2018 г.





«Суд отказал нам в удовлетворении жалобы и оставил декларации сбушников засекреченными. В принципе, ожидаемое решение», - отмечается в сообщении.

В ЦПК намерены обжаловать это решение в Верховном суде.

Как сообщал ForUm, в марте 2017 Центр противодействия коррупции подал иск в суд в связи с засекречиванием Службой безопасности Украины деклараций о доходах своих должностных лиц.

24 октября 2017 года Окружной админсуд Киева после 5 месяцев вынес решение по иску и полностью отклонил все требования общественной организации.