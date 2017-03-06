Центр противодействия коррупции подал иск в суд в связи с засекречиванием Службой безопасности Украины деклараций о доходах своих должностных лиц. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«Признание руководством СБУ информации из деклараций государственной тайной, подачу деклараций не в НАПК, а в собственную закрытую систему неизвестного происхождения, доступ к которой имеют только в Службе, активисты считают незаконным», - говорится в нем.

Антикоррупционеры намерены в судебном порядке заставить СБУ рассекретить информацию по декларациям и сведения об изменениях имущественного положения руководства и следователей, а также признать незаконными создания СБУ собственной системы обработки и хранения деклараций.

По данным организации, на сегодня всего 8 сотрудников СБУ подали свои электронные декларации в публичный реестр НАПК, среди них – семь из областных управлений СБУ и только сотрудник Центрального аппарата.

Как сообщал ForUm, сотрудники СБУ засекретили свои е-декларации.