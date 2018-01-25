В четверг, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,74/28,78 грн/долл.



Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 4 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,63/35,68 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5137/0,5138 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,7563 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 234 сделки на сумму 122,18 млн долл.

Напомним, в среду, 24 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,79/28,82 грн/долл.