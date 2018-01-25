Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта включительно для председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в незаконном обогащении на 10 млн гривен и декларировании недостоверной информации.

Такое решение суд принял в четверг, сообщают Українські Новини.

При этом суд отказался избирать для Гавриловой залог в сумме 1,8 млн гривен.

Суд также обязал Гаврилову сдать заграничные паспорта.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова называет производство НАБУ давлением на нее.