также в разделеОбщество
25 января. Картина дня 30
Древняя крепость в Крыму может разрушаться из-за потока машин с переправы 18
Москаль: Венгрия даст Закарпатью 8 тысяч вакцин от кори 19
В Киеве презентовали фильм «Круты 1918» 23
ГПУ: Экс-директор «Укрспирта» готовил покушение на Авакова 51
Прокуратура обжаловала приговор Шуфричу-младшему 56
36 шахт на Донбассе не подлежат восстановлению 29
Защита подала апелляцию на продление ареста Сущенко 13
В Крыму сожгли украинский сыр и колбасы 24
Сотрудник УГО: В Харькове транспорт Януковичу предоставил Добкин 66
ГПУ: В Румынии задержан бывший гендиректор «Укрспирта» 60
Апелляционный суд оставил декларации СБУ засекреченными 21
В Париже продавали глобусы с «неукраинским» Крымом 30
Большинство жалоб против Украины в ЕСПЧ связаны с российской агрессией 36
Дело Каськива: Первое заседание не состоялось из-за неявки судьи 26
Хавич: Слова Геращенко об освобождении Савкова показывают, что она непричастна к переговорам по обмену пленными 58
В Кропивницком – траур по погибшим в теракте в Кабуле 40
В «ЛНР» запретили пользоваться Vodafone 114

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта включительно для председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в незаконном обогащении на 10 млн гривен и декларировании недостоверной информации.

Такое решение суд принял в четверг, сообщают Українські Новини.

При этом суд отказался избирать для Гавриловой залог в сумме 1,8 млн гривен.

Суд также обязал Гаврилову сдать заграничные паспорта.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова называет производство НАБУ давлением на нее.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги