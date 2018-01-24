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Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 24 января составляет 28,85 грн, евро - 35,40 грн.

Продать доллары в обменниках можно за 28,65 грн/долл., евро – 35,10 грн/евро.

В среду, 24 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,80/28,83 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 2 копейки. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,62/35,66 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5094/0,5105 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,8886 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 186 сделок на сумму 97,48 млн долл.

Напомним, стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 23 января составляла 28,90 грн, евро - 35,40 грн.
ForUm

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