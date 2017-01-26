В 2016 году в Европейский суд по правам человека на Украину было подано больше всего жалоб – 18 тыс. 150, что составляет 22,8% от общего количества. Соответствующие данные обнародовал в четверг в Страсбурге в Европейском суде по правам человека президент суда Гвидо Раймонди.

По его словам, было подано 79 тыс. 750 жалоб на страны - члены Совета Европы, что на 2 тыс. 542 жалобы больше, чем в прошлом году, увеличение количества произошло за счет поданных жалоб на Венгрию, Румынию и Турцию.

«Значительная часть дел относительно Украины (63,8%, 11 тыс. 590 жалоб) – является, как мы называем, «эффектом дела Иванова». Это означает, что они связаны с трудностями в выполнении приговоров национальных судов, которые, в целом, касаются выгод частным лицам от государства – это самая большая часть дел, которые касаются Украины», – сказал Раймонди и добавил, что также есть 3 тыс. 690 дел, касающихся конфликта на востоке Украины, сообщает УНИАН.

На втором месте Турция – количество жалоб на Анкару составила 12 тыс. 600, или 15,8% от общего количества; на третьем – Венгрия с 8 тыс. 950 жалобами, что составляет 11,2%. Количество жалоб, которая была направлена в ЕСПЧ на Россию, составляет 7 тыс. 800 жалоб (9,8% от общего количества, четвертое место). Президент ЕСПЧ пояснил, что 40% от этих дел касаются условий содержания.

«Далее идут дела о демонстрации свободы – 5%, относительно свободы высказывания – 2%, также есть жалобы, связанные с конфликтом – 2% жалоб относительно Донбасса и Крыма; есть жалобы, которые касаются справедливости суда и процедур, и 5% по Чечне», – детализировал Раймонди.

По статистике, далее идут Румыния – 7 тыс. 400 жалоб (9,3%), Италия – 6 тыс. 200 жалоб (7,8%), Грузия – 2 тыс. 100 (2,6%), Польша – 1 тыс. 800 (2,3%), Азербайджан – 1 тыс. 650 (2,1%) и Армения – 1 тыс. 600 жалоб (2%). Остальные 11 тыс. 500 жалоб (14,4%) выпадает на все 37 государств - остальных членов Совета Европы.

Стоит отметить, что в деле Игоря Иванова против России заявитель жаловался в ЕСПЧ на плохие условия своего содержания под стражей в следственном изоляторе и процессуальные нарушения во время судебного процесса. Постановлением от 7 июня 2007 года ЕСПЧ признал, что права заявителя были нарушены в части плохих условий содержания. Учитывая единогласно установленные судом нарушения прав заявителя ему была назначена компенсация причиненного морального вреда, хотя сам заявитель не представил каких-либо требований об этом в установленный срок.

Напомним, по информации министра юстиции Украины Павла Петренко, в Европейский суд по правам человека направлено более двух тысяч индивидуальных жалоб украинцев против России.