11 народных депутатов Украины предлагают ограничить с 1 января 2020 года реализацию мяса, полученного в результате забоя на бойне без эксплуатационного разрешения.

Соответствующий законопроект №7489 зарегистрирован в Верховной Раде 16 января 2018 года.

Так, предлагается запретить убой домашних животных, птицы, кроликов, нутрий не на бойне, которая имеет эксплуатационное разрешение, с 1 января 2020 года. Эта норма не касается объемов забоя до 10 голов домашней птицы, кроликов, нутрий в день.

По мнению авторов документа, это позволит упорядочить подворный убой животных с целью предупреждения распространения особо опасных болезней, в частности, африканской чумы свиней (АЧС), сообщает «Новое Время».

Документ также предусматривает ужесточение условий прослеживаемости пищевой продукции животного происхождения: за нарушение требований по ее обеспечению предлагается ввести штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 – 850 грн).

При этом, операторы рынка должны предоставлять документ, содержащий полную информацию о продукте: название пищевого продукта, пищевой добавки, ароматизатора, вспомогательного материала для переработки, название и адрес мощности по производству и/или обороту с указанием номера эксплуатационного разрешения или регистрационного номера, номер и объем (вес) партии, срок годности, ссылка на санитарные меры, условия хранения, транспортировки и другие условия содержания, дата выдачи, имя, подпись оператора рынка или уполномоченного лица, выдавшего документ, и другую информацию, необходимую для прослеживаемости продукта.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя информационные всплески о возможности введения новых санитарных стандартов на молоко, заявил, что никаких ограничений на прием молока второго сорта у населения в Украине не будет вводиться.