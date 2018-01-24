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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, заявляет, что после бегства экс-президента Виктора Януковича ожидалось нападение России по всем направлениям.

Об этом он сказал во время допроса в качестве свидетеля стороны обвинения на заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о государственной измене Януковича, передает УНИАН.

Парубий сообщил, что в конце февраля – начале марта 2014 года ему позвонил российский политик Владимир Жириновский. Во время разговора последний угрожал Парубию возбудить против него дело в России в случае, если Украина будет обороняться.

Также, добавил спикер, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 28 февраля 2014 года речь шла о том, что Россия может напасть на Украину со всех направлений, скорее всего – с северного – на Киев.

По убеждению Парубия, письмо Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину легитимизировало аннексию Крыма Россией и попытку захватить еще как минимум 7 областей.

Оно, по его словам, стало основанием для саботажа силовиками в этих областях распоряжений центральной власти, которая сформировалась после бегства Януковича. «Это письмо деморализовало власть на местах и дало повод для саботажа распоряжений Киева», - отметил председатель ВР.

Напомним, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».
ForUm

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