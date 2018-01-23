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В районе города Белицкое Донецкой области в результате столкновения военного «КрАЗа» и автобуса, перевозившего шахтеров, пострадали 17 горняков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«В районе города Белицкое произошло ДТП с участием автобуса, который вез шахтеров на работу и военного «КРАЗа», – отметил он.

По информации Волынца, 17 шахтеров обратились в больницу.

«Ведется расследование», – подытожил он.
ForUm

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