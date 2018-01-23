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С 22 по 23 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» выросли на 1 грн/л. Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 28,45 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л, А-95+ – до 29,45 грн/л, а дизтопливо – до 27,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 выросли до 28,50 грн/л, А-95 – до 29,00 грн/л, А-95+ – до 29,50 грн/л, дизтопливо – до 27,00 грн/л.

На 1 грн./л подорожали все виды топлива в сети «Народна», на 50 коп./л бензины подорожали в сети  AMIC, сообщает enkorr.

Кроме того, на 0,10-1,44 грн/л цены подняли Shell, SOCAR, «Параллель», «БРСМ-Нафта», KLO, Marshal, «Овис», «Укр-Петроль», «Татнефть- Украина», ZOG, Glusco, «Надежда», Mango и Jazz Oil.

В «А-95» отметили, что 23 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 51 коп./л – до 29,37 грн/л, 30,11 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 47 коп./л – до 31,28 грн/л, а ДТ прибавило 49 коп./л (27,92 грн/л)

Напомним, с 18 по 19 января розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций поднялись на 10-40 коп./л.
ForUm

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