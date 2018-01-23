В швейцарском Давосе во вторник утром началась официальная программа 48-го Всемирного экономического форума; эксперты провели дискуссии по нескольким направлениям.

Первыми прошли панели «Новый финансовый кризис?», «Новая парадигма здоровья» и «Мы верим в технологии?»

Открывая официальную, политическую часть форума его основатель Клаус Шваб заявил: «Не секрет, что мы живем во взаимосвязанном мире, что мы все зависим друг от друга. И на нас лежит большая ответственность за то, чтобы показать, что только совместными усилиями мы можем улучшить ситуацию в мире».

Он подчеркнул, что никто «в одиночку не может на самом деле конструктивным образом справиться с глобальной сложной повесткой дня», сообщает Укринформ.

После него слово было предоставлено президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе.

Со вступительной речью выступил премьер-министр Индии Нарендра Модри, который убежден, что экономика его страны будет развиваться в этом году самыми большими темпами.

Нынешний Всемирный экономический форум соберет около 3 тыс. лидеров в сфере экономики, политики, в том числе почти 70 глав государств и правительств, международных организаций, а также коронованных особ, представителей гражданского общества.

Форум проходит под лозунгом «Совместное будущее в разделенном мире».

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко попал в десятку самых богатых спикеров на Давосском форуме.