Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует на востоке Украины наращивание сил и средств, а также подготовку сторон к продолжению и активизации конфликта. Об этом первый заместитель главы миссии Александр Хуг сказал во время скайп-включения из временно оккупированного Донецка.

«На прошлой неделе снова наблюдалось повышение уровня насилия вдоль линии столкновения. Количество зафиксированных Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ нарушений режима прекращения огня на Донбассе на прошлой неделе была несколько выше, чем на позапрошлой неделе», - сказал Хуг. Однако, по его словам, ситуация на Светлодарском направлении вызвала особое беспокойство.

«На самом деле мы зафиксировали вдвое больше нарушений режима прекращения огня в этом районе на прошлой неделе, чем за неделю до этого. Вечером 18 января наши наблюдатели на передовой патрульной базе в Светлодарске слышали более 400 взрывов от входного и выходного огня», - отметил Хуг, сообщает УНИАН.

Отдельно он сообщил, что по дороге в Донецк он с наблюдателями проезжал через село Оленевка, где в выходные погиб один гражданский. Хуг подчеркнул, что для него это село «длительное время ассоциируется с ужасами этого конфликта».

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ напомнил, что в Оленевке в апреле 2016 года погибли четыре человека, в том числе беременная женщина. «Они спали в своих автомобилях в ожидании открытия КПВВ. А сейчас, спустя почти два года, это когда-то мирное село снова стало театром трагических событий. В воскресенье, 21 января один человек погиб, а другой получил ранения, когда они ехали в автобусе. Картина произошедшего не полная, и мы в Специальной мониторинговой миссии пытаемся установить факты. Но один факт неоспорим: погибший человек, и другой, получивший ранения, которым еще и не исполнилось 60 лет, как и остальные гражданские лица, погибшие или получившие ранения в результате конфликта, являются невинными жертвами», - подчеркнул Хуг.

«Они являются жертвами того, что стороны продолжают отказываться соблюдать договоренности, направленные на завершение этого конфликта, они являются жертвами того, что стороны не отводят вооружение, не разводят силы и формирования и не проводят разминирование. Вместо полноценного выполнения достигнутых договоренностей, вместо отвода вооружения, разведения сил и средств и проведения разминирования, кажется, что стороны делают все наоборот. Вдоль всей линии столкновения уже определенный период времени СММ ОБСЕ наблюдает невыполнение достигнутых договоренностей. Стороны не только не проводят работы по разминированию, они закладывают больше мин», - заявил Хуг.

Также он отметил, что миссия фиксирует новые траншеи, поскольку «стороны буквально и фигурально окапываются». «Вместо того, чтобы отводить вооружение, все, что мы видим, это признаки наращивания сил и средств. Повсюду мы видим вооружение в окопах и блиндажах», - сказал Хуг.

«Повсюду на востоке Украины Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует готовность, везде мы фиксируем признаки того, что стороны готовятся к продолжению конфликта и даже к эскалации. Новые окопы и траншеи, еще больше вооружения, недавно заложенные мины - все это свидетельствует о том, что стороны готовятся к активизации конфликта, а не к его прекращению», - заявил Хуг.

Напомним, 19 января Хуг заявил, что СММ ОБСЕ зафиксировала на 70% увеличение количества случаев нарушения режима тишины в Донбассе.