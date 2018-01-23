НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укргаздобыча» обратились к правительству с требованием о получении компенсации расходов, связанных с выполнением специальных обязанностей, которые были возложены на компании Кабинетом Министров, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Текущая схема возложение спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних двух лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем в более 110 млрд грн. За эти средства государство могло бы провести масштабную модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, сделать условия жизни граждан комфортнее, счета меньше, а услуги качественными», – заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В НАК напомнили, что с 1 октября 2015 года, когда правительство возложило на «Нафтогаз» специальные обязанности в рамках закона, и до конца 2017 года компания поставила контрагентам, на которых распространяется действие специальных обязанностей, 40,7 млрд куб. м газа. Закон определяет, что компания, которая выполняет специальные обязанности, имеет право на получение компенсации своих экономически обоснованных затрат, уменьшенных на доходы, полученный в процессе выполнения специальных обязанностей, и с учетом допустимого уровня прибыли.

Больше всего выполнения специальных обязанностей повлияло на ПАО «Укргаздобыча», дочернее предприятие «Нафтогаза». «По нашим расчетам общий размер компенсации за выполнение специальных обязанностей «Укргаздобыче» за период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2017 составляет до 74,8 млрд грн», - отметил председатель «Укргаздобычи» Олег Прохоренко в своем письме в Кабинет Министров.

По расчетам «Нафтогаза», из-за несоответствия установленной правительством цены экономически обоснованным расходам компании и с учетом прибыли на уровне 5% (минимальный уровень прибыли, установленный на похожие общественно значимые товары), компания недополучила за этот период 12,1 млрд грн.

Кроме того, отмечается, что, поставляя значительные объемы газа определенным правительством компаниям вопреки внутренним процедурам отбора контрагентов, «Нафтогаз» недополучил почти 20% средств за поставленный им газ.

«Сомнительная (просроченная в течение длительного времени или без источников покрытия) задолженность этих контрагентов перед «Нафтогазом», в отношении которого должен быть создан резерв сомнительных долгов, в настоящее время составляет 24,1 млн грн. При этом «Нафтогаз» оплатил в государственный бюджет все налоги, связанные с реализацией этого газа, своевременно и в полном объеме. Для сравнения, уровень расчетов за газ, поставленный в течение этого периода контрагентам, на которых не распространяется действие специальных обязанностей, составил почти 100%», – подчеркнули в НАК.

В компании отметили, что не весь газ, который определенные правительством контрагенты получают от «Нафтогаза» на льготных условиях, идет на обеспечение потребностей населения. В частности, после смены руководства ОАО «Кировоградгаз» удалось обнаружить и передать правоохранителям информацию о случаях начисления определенных объемов газа несуществующим абонентам в Кропивницком. На прошлой неделе правоохранительные органы сообщили о раскрытии схемы мошенничества на Львовщине на сумму 1,4 млрд грн, когда предприятия, приближенные к высокопоставленным чиновникам, производили из льготного газа электроэнергию и продавали ее по коммерческой цене.

«Текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства. Она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями. В Украине есть достаточные объемы газа и достаточно поставщиков газа. Мы неоднократно предлагали правительству внедрить механизм рыночного ценообразования и свободной конкуренции за каждого потребителя, а доходы от этого рынка направлять на увеличение добычи и энергомодернизацию. Без завершения реформы рынка газа амбициозные планы по увеличению добычи, отказу от импорта газа, снижения цен на газ для населения, реализации масштабных мер по энергоэффективности - все это будет обречено остаться на бумаге», - уверен Коболев.

Также отмечается, что право «Укргаздобычи» и «Нафтогаза» требовать от правительства определения источников финансирования и порядка компенсации за выполнение спецобязательств подтверждено в судебном порядке. Так, постановлением Киевского апелляционного административного суда от 03.10.17 оставлена без удовлетворения апелляционная жалобу Кабинета Министров Украины на постановление Окружного административного суда города Киева от 19.07.17 по делу №826/6066/17 по иску «Нафтогаза» к Кабинет Министров Украины. Также суд установил факт и признал противоправной бездеятельность Кабинета Министров Украины относительно неспособности источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, на которых возлагаются специальные обязанности, а также обязал правительство выполнить требования п.7 ч. 4 ст.11 Закона Украины «О рынке природного газа».

«Укргаздобыча» и «Нафтогаз» выразили готовность принять участие в разработке соответствующего акта Кабинетом Министров и предоставить всю необходимую информацию.

Напомним, 22 марта 2017 года Кабинет Министров продлил до апреля 2018 года специальные обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и других субъектов рынка природного газа по льготной продаже голубого топлива.