также в разделеОбщество
Климкин не понимает, почему Арку дружбы народов не разобрали на металлолом 7
Украинский ученый пытался вывезти в Иран секретную военную информацию 19
В российских тюрьмах находятся 22 украинских политзаключенных 17
ГПСУ: Во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно 27
В Украину идут морозы 35
СБУ задержала вербовщика экстремистов 17
В РФ заявили об осуждении 10 украинцев-наркоторговцев 23
Беларусь усилила охрану границы с Украиной 30
Об обмене Козловой на Савкова 10 января в Москве договорился Медведчук 71
Немецкая компания отрицает нарушение санкционного режима в Крыму 29
Суд обязал органы Нацполиции расследовать факт давления на правоохранителей руководством комитета ВР по свободе слова 70
УГО засекретило информацию по охране Порошенко на Мальдивах 96
Суд отпустил под залог скандального Суса 24
Украинские врачи 7 часов оперировали российского диверсанта, его состояние – тяжелое 63
Москаль винит Минздрав во лжи: На Закарпатье нет вакцин 89
Порошенко почтил память первых погибших участников Революции Достоинства 28
В соцсетях опубликовали фото погибших в Кабуле стюардесс 220
Гайдук: Возврат военной техники из Крыма может стоить Украине миллиарды 83

На Луганщине по материалам Службы безопасности Украины к различным срокам заключения приговорены трое боевиков, два диверсанта и один пособник террористов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, к десяти годам лишения свободы осужден трижды ранее судимый представитель террористической группировки «Призрак», которого оперативники спецслужбы задержали в Рубежном, где он скрывался после завершения «боевой» карьеры.

К пяти годам заключения приговорен житель Голубовки на Луганщине, который, находясь в составе так называемого «второго армейского корпуса ЛНР», привлекался к дежурству на незаконных блокпостах боевиков. Преступник был задержан при попытке вооруженного проникновения на территорию, подконтрольную украинской власти.

До трех лет и трех месяцев лишения свободы приговорен информатор террористов.

Сотрудники СБ Украины установили, что житель Первомайска, который по делам бизнеса регулярно пересекал линию разграничения, собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений сил антитеррористической операции. Полученную информацию преступник передавал представителям «МГБ ЛНР».

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, к двум годам заключения с конфискацией имущества осуждены двое диверсантов, которые планировали совершить террористические акты на нескольких объектах в Лисичанске.

Решением суда представителя террористической группировки «МВД ЛНР», который был задержан сотрудниками СБУ в начале июня 2016 года, приговорен к двум годам и пяти месяцам тюремного заключения.

В январе 2018 года указанные судебные решения вступили в законную силу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги