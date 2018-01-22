На Луганщине по материалам Службы безопасности Украины к различным срокам заключения приговорены трое боевиков, два диверсанта и один пособник террористов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, к десяти годам лишения свободы осужден трижды ранее судимый представитель террористической группировки «Призрак», которого оперативники спецслужбы задержали в Рубежном, где он скрывался после завершения «боевой» карьеры.

К пяти годам заключения приговорен житель Голубовки на Луганщине, который, находясь в составе так называемого «второго армейского корпуса ЛНР», привлекался к дежурству на незаконных блокпостах боевиков. Преступник был задержан при попытке вооруженного проникновения на территорию, подконтрольную украинской власти.

До трех лет и трех месяцев лишения свободы приговорен информатор террористов.

Сотрудники СБ Украины установили, что житель Первомайска, который по делам бизнеса регулярно пересекал линию разграничения, собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений сил антитеррористической операции. Полученную информацию преступник передавал представителям «МГБ ЛНР».

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, к двум годам заключения с конфискацией имущества осуждены двое диверсантов, которые планировали совершить террористические акты на нескольких объектах в Лисичанске.

Решением суда представителя террористической группировки «МВД ЛНР», который был задержан сотрудниками СБУ в начале июня 2016 года, приговорен к двум годам и пяти месяцам тюремного заключения.

В январе 2018 года указанные судебные решения вступили в законную силу.