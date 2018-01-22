Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память первых погибших участников протестов на Майдане – Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко с супругой возложили цветы к памятным знакам Сергею и Михаилу на улице Грушевского, которые были первыми погибшими участниками Революции Достоинства.

Президентская чета почтили память ребят минутой молчания.

Также они зажгли и установили лампадки у памятного знака Героев Небесной Сотни на улице Грушевского.