Количество украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле, возросло до 6 человек. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

«Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», - написал он в Twitter.

Ранее ВВС со ссылкой на информацию местной полиции сообщило о 9 погибших украинцах и по одному погибшему гражданину Греции, Германии и Казахстана.

В МИД Украины изначально подтверждали гибель одного гражданина Украины.

Напомним, в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы 20 января, и открыла огонь по посетителям.