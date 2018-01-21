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Количество украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле, возросло до 6 человек. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

«Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», - написал он в Twitter.

Ранее  ВВС со ссылкой на информацию местной полиции сообщило о 9 погибших украинцах и по одному погибшему гражданину Греции, Германии и Казахстана. 

В МИД Украины изначально подтверждали гибель одного гражданина Украины.

Напомним, в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы 20 января, и открыла огонь по посетителям.
ForUm

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